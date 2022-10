Coppa Europa per club di scherma: Battiston d'oro, Criscio d'argento nella sciabola

Il PalaPirastu di Cagliari ha ospitato le finali di Coppa Europa per club (in pratica la Champions’ League della scherma) e la Puglia può festeggiare ancora una volta traguardi importanti.

Nella sciabola femminile vince il titolo continentale la squadra dell’Aeronautica Militare formata da Michela Battiston (friulana di nascita ma ormai foggiana d’adozione, allenandosi presso il Circolo Schermistico Dauno), Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano e Claudia Rotili, che in finale ha avuto la meglio per 45-37 in un derby tutto italiano sulle Fiamme Oro, di cui fanno parte la foggiana Martina Criscio, Sofia Ciaraglia, Eloisa Passaro e Lucia Stefanello. Nei turni precedenti le neo campionesse d’Europa avevano superato l’Olanda per 45-18 e la Bulgaria per 45-42 mentre la squadra della Polizia di Stato aveva messo in riga l’Ucraina per 45-28 e le madrilene del Club de Esgrima El Oso y El Madrono per 45-41. Medaglia di bronzo alle spagnole (45-42 alla Bulgaria).

Nella gara di sciabola maschile sfiora il podio il sanseverese Emanuele Nardella che chiude al quarto posto col team del Centro Sportivo Esercito comprendente anche Dario Cavaliere, Gabriele Foschini e Giovanni Repetti: dopo aver agevolmente superato la rappresentativa di Israele per 45-21, la squadra dell’Esercito ha perso 45-42 la semifinale coi romeni della Dinamo Bucarest e per 45-32 la finale per il bronzo contro l’Ucraina. Titolo europeo alle Fiamme Oro, che in finale piegano la Dinamo Bucarest col punteggio di 45-33.