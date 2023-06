La scherma parla foggiano: tra i 24 italiani convocati agli Europei ci sono Samele, Criscio e Battiston

Sono state diramate le convocazioni per i Campionati Europei individuali in programma a Plovdiv, in Bulgaria, da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Oltre ai titoli continentali la rassegna metterà in palio punti pesanti per la qualifica olimpica nell’individuale; per le competizioni a squadre, la corsa verso 'Parigi 2024', si sposterà a fine mese a Cracovia, in Polonia, nell’ambito dei giochi europei.

Tra i 24 convocati figurano tre atleti legati alla Puglia, tutti nella sciabola: si tratta del plurititolato Luigi Samele, foggiano in forza alle Fiamme Gialle, e in campo femminile la foggiana delle Fiamme Oro Martina Criscio e la friulana dell’Aeronautica Militare Michela Battiston, che si allena al Circolo Schermistico Dauno.

Sempre per la sciabola è stato convocato nello staff tecnico del Ct Nicola Zanotti, il Maestro del Circolo Schermistico Dauno Benedetto Buenza. Il primo dei tre a salire in pedana, sabato 17 giugno, sarà Luigi Samele nella sciabola maschile.

Il giorno dopo toccherà a Martina Criscio e Michela Battiston per la prova femminile. In entrambi i casi le fasi finali delle gare sono previste a partire dalle 17.30 ora italiana.

Lo spostamento last minute dell’Europeo individuale ha ovviamente costretto le Nazionali azzurre a modificare in corsa i programmi ma, sulla scia degli ottimi risultati in Coppa del Mondo con ben 66 presenze complessive sul podio per l’Italia, c’è grande determinazione e consapevolezza in vista della kermesse in Bulgaria.