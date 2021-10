Grande successo per la pugilistica Taralli: Simone Valerio è campione regionale

Si è svolto nei giorni 24-25-26 settembre a Modugno presso la palestra della Asd Boxe Modugno, organizzatrice dell’evento, il campionato regionale di pugilato categoria Schoolboy voluto dalla Federazione Pugilistica Italiana.

La pugilistica Taralli, rappresentata dal pugile Simone Valerio classe 2007, al peso di kg 57, ha ottenuto il più alto riconoscimento di 'Campione regionale' contro un avversario abbastanza ostico, Samuele Cordella della Beboxe di Copertino, con verdetto unanime dei giudici.

"Ancora un importante riconoscimento per la Pugilistica Taralli di Foggia - spiega il presidente Vincenzo Valter Verderosa - dovuto all’attenzione e all’impegno profuso dall’intero gruppo dirigente ed in particolare dallo staff tecnico, maestri Lorenzo delli Carri e Ciro Fabio di Corcia, vs questi ragazzi. Un attenzione continua frutto di passione e abnegazione che nel corso degli anni hanno prodotto risultati tali da collocarci ai vertici tra le società sportive italiane"

E ancora, aggiunge Verderosa: "Il pugile Simone Valerio, al suo esordio stagionale al torneo “Pb Cup' e all’attivo tre mach, tutti vincenti, ha subito espresso le proprie qualità e tecnica, propria degli insegnamenti dei suoi tecnici Delli Carri e di Corcia, che approfitto pubblicamente per ringraziare per la quotidiana attenzione e i continui allenamenti, anche durante il periodo estivo e plurimi in un giorno, a cui sottopongono l’intero gruppo di agonisti in organico alla ns ASD. Adesso dobbiamo già pensare al domani in quanto ci attendono nuove imminenti sfide e nuovi traguardi"

Già a partire dal prossimo mese di ottobre, l’atleta Valerio sarà impegnato nel torneo interregionale di Montesilvano, valevole per le fasi nazionali.