Calcio a 5: il Cus Foggia ne fa sei al Molfetta e consolida il quarto posto

Il Cus Foggia Calcio a 5 si regala (e regala ai propri tifosi) tre punti fondamentali per il proprio cammino. Sono ben sei le reti messe a segno dai ragazzi di Mister Coccia nel match contro il Public Molfetta. Finisce 6 a 0, al termine di una gara sempre in controllo totale dei rossoneri. A segno per i cussini Capozzi (2 gol), Moreira (2 gol), Laccetti e Paolantonio.

Vittoria che consente al Cus Foggia Calcio a 5 di consolidare la quarta posizione in classifica con 42 punti, ed un ritrovato entusiasmo per il prosieguo della stagione.

Testa subito alla prossima gara per i cussini, che faranno visita all’Audax Rutigliano sabato 16 aprile alle ore 16. Gara importantissima per continuare la scia positiva e consolidare il quarto posto.