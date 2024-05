Atleti Uni Fg a caccia del titolo ai campionati nazionali universitari: "Nostro gruppo forte, puntiamo a vincere"

Sarà il Molise ad ospitare, dal 18 al 26 maggio, l’importante segmento primaverile dei Campionati Nazionali Universitari, prestigiosa kermesse sportiva dedicata a tutti gli studenti degli atenei italiani. La squadra del Cus Foggia sarà formata da circa trenta atleti, impegnati nelle diverse discipline dell’atletica, del karate, della scherma, del judo e del taekwondo. Della spedizione faranno parte anche i tecnici ed i dirigenti del Cus Foggia.

La presentazione è avvenuta ieri a margine del tradizionale incontro con il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio.

Numeri importanti quelli attesi dalla città di Campobasso e dai comuni limitrofi coinvolti nell’organizzazione dei Cnu: 25 le discipline proposte, 48 i Centri Universitari Sportivi che daranno vita ad una intensa ed emozionante settimana di sport, schierando i migliori atleti universitari del panorama accademico nazionale. Tra questi, le ragazze ed i ragazzi del Cus Foggia, pronti a lottare e a portare in alto il nome dell’Università di Foggia.



“Anche quest’anno – commenta il presidente cussino, Claudio Amorese – faremo leva sui migliori atleti del nostro ateneo. L’obiettivo è certamente quello di toglierci belle soddisfazioni in termini di vittorie, ma come sempre, l’aspetto per noi fondamentale sarà quello di dare valore a quella che resta una splendida occasione di incontro e confronto per tutti i nostri ragazzi. Abbiamo un gruppo molto forte, sotto il profilo umano e sportivo. Con il sostegno, forte e costante, dell’Università di Foggia sono convinto che riusciremo a dare continuità ai successi ottenuti negli ultimi anni”.



E di successi in bacheca, il Cus Foggia, ne ha aggiunti anche nell’ultima edizione dei Cnu, quella del 2023, ospitata dalla città di Camerino. Tre furono i titoli nazionali ottenuti dagli atleti Unifg, firmati da Siria Perrone nella lotta, Francesco Iandolo nel fioretto e Francesca Semeraro, medaglia d’oro nel salto con l’asta.

Ad arricchire il medagliere di un anno fa, due argenti conquistati nel tiro a segno da Camilla Coppeta (pistola 10m femminile) e dalla stessa Coppeta con Fabrizio Lapenda e Francesco Ippolito, secondo posto nella classifica finale della pistola a squadre. Quattro, invece, le medaglie di bronzo vinte rispettivamente da Francesco Iandolo (scherma, spada), Altobello Fiore (lotta), Arnaldo Piserchia e Gaia Carella (scherma, entrambi sciabola).

"Sono oltremodo lieto di presentare questa squadra che è testimonianza vivente dell'impegno dell'Università di Foggia nel sostenere lo sport e i suoi valori. Lo sport è uno strumento di formazione, crescita, integrazione.Colgo questa occasione per rinnovare i miei complimenti agli studenti e alle studentesse che con tanto impegno e passione si allenano duramente per rappresentare la nostra Università e la città di Foggia.Ringrazio il Presidente del CUS e tutti coloro che si adoperano con dedizione e competenza nella promozione e organizzazione dello sport universitario, ma anche nel consolidamento di una realtà che si caratterizza per la qualità e quantità delle attività sportive attualmente offerte. Ad Majora" ha dichiarato il Rettore dell'Università prof. Lorenzo Lo Muzio.

Atletica concorsi femminili:

LUNGO: SOCCIO CHIARA TRIPLO: SOCCIO CHIARA ASTA: D'ANDREA ELENA FRANCESCA, SEMERARO FRANCESCA ù

Atletica concorsi maschili:

ASTA: SEMERARO LUCA, BOVE FRANCESCO, GIAVELLOTTO: FIERRO ALESSANDRO

Atletica corse femminili:

100: BRUNO LETIZIA ; COCO ALEXANDRA 200: BRUNO LETIZIA; DI CUONZO ILARIA

400: DI CUONZO ILARIA 800: PROTA MARIA STAFFETTA

4x100: COCO ALEXANDRA, SOCCIO CHIARA, PROTA MARIA, BRUNO LETIZIA

Atletica corse maschili:

200: GARGANO GIUSEPPE

400: GARGANO GIUSEPPE

800: MEZZASALMA FRANCESCO

1500: CALO' FRANCESCO, FUGARO MARCO SAVERIO

5000: BOSCO LUCA

110 hs: ARCIDIACONO DANIELE MARCIA

5 KM: ANGELINI GREGORIO; FIORE FABIO GUGLIELMO

SCHERMA Francesco Pio Iandolo (Fioretto, spada); Arnaldo Piserchia (sciabola), Marco Mastrullo (sciabola) Maria Emanuela La Torre (spada); Gaia Pia Carella (sciabola)

JUDO

GARE FEMMINILI

DI GIOIA FEDERICA MARIA TAEKWONDO

GARE MASCHILI: Dinella Vitantonio (combattimento, forme)

GARE FEMMINILI: Mazza Rosemilia (combattimento), Di Leo Ilenia (combattimento)

KARATE COCCIA NICOLO' (kumite), SPINELLI LUIGI (kumite)