Assoluti di sciabola, Nardella è terzo nella prima prova nazionale

Ancora un piazzamento importante per lo sciabolatore pugliese Emanuele Nardella: a Bastia Umbra, in occasione della prima prova nazionale Assoluti di sciabola maschile l’atleta sanseverese, in forza al Centro Sportivo Esercito, si è classificato al terzo posto.

Nardella ha esordito in tabellone regolando col punteggio di 15-10 Edoardo Reale (Frascati Scherma) poi ha sconfitto in successione Edoardo Cantini dei Carabinieri per 15-9, Pietro Torre delle Fiamme Oro per 15-6 e Marco Mastrullo del Circolo Schermistico Dauno per 15-9. In semifinale si è però arreso per 15-6 a Riccardo Nuccio delle Fiamme Oro, a sua volta sconfitto 15-7 in finale dal compagno di squadra Luca Curatoli. Nardella ha chiuso dunque sul terzo gradino del podio a pari merito con l’altro atleta delle Fiamme Oro Luca Fioretto.

Buoni piazzamenti anche per altri sciabolatori pugliesi, in particolare per Francesco Bonsanto (anch’egli Fiamme Oro) e Marco Mastrullo del Circolo Schermistico Dauno che hanno chiuso rispettivamente al quinto e all’ottavo posto. Hanno inoltre centrato l’accesso al tabellone principale Raffaele Minischetti dei Carabinieri (13°) e Ciro Buenza del Circolo Schermistico Dauno (24°): per la scuola pugliese di sciabola dunque una conferma ad alto livello.

PRIMA PROVA NAZIONALE ASSOLUTI - SCIABOLA MASCHILE - Bastia Umbra, 12 dicembre 2021

Finale

Curatoli (Fiamme Oro) b. Nuccio (Fiamme Oro) 15-7

Semifinali

Nuccio (Fiamme Oro) b. Nardella (Esercito) 15-6

Curatoli (Fiamme Oro) b. Fioretto (Fiamme Oro) 15-14

Quarti

Nuccio (Fiamme Oro) b. Bonsanto (Fiamme Oro) 15-11

Nardella (Esercito) b. Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) 15-9

Fioretto (Fiamme Oro) b. Neri (Carabinieri) p.r.

Curatoli (Fiamme Oro) b. Foschini (Esercito) 15-11

Ottavi

Bonsanto (Fiamme Oro) b. Minischetti (Carabinieri) 15-5

Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) b. Dreossi (Aeronautica Militare) 15-7

Nardella (Esercito) b. Torre (Fiamme Oro) 15-6

Sedicesimi

Bonsanto (Fiamme Oro) b. Nigri (Petrarca Scherma) 15-9

Minischetti (Carabinieri) b. Ribaudo (Fides Livorno) 15-11

Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) b. Colautti (Virtus Bologna) 15-9

Nardella (Esercito) b. Cantini (Carabinieri) 15-9

Fioretto (Fiamme Oro) b. Buenza (Circolo Schermistico Dauno) 15-8

Primo turno

Bonsanto (Fiamme Oro) b. Piserchia (Circolo Schermistico Dauno) 15-9

Minischetti (Carabinieri) b. Pellegrino (Champ Napoli) 15-13

Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno) b. Aruta (Champ Napoli) 15-4

Nardella (Esercito) b. Reale (Frascati Scherma) 15-10

Buenza (Circolo Schermistico Dauno) b. Panconi (Puliti Lucca) 15-12

Classifica (82): 1. Luca Curatoli (Fiamme Oro), 2. Riccardo Nuccio (Fiamme Oro), 3. Luca Fioretto (Fiamme Oro), 3. Emanuele Nardella (Esercito), 5. Francesco Bonsanto (Fiamme Oro), 6. Gabriele Foschini (Esercito), 7. Matteo Neri (Carabinieri), 8. Marco Mastrullo (Circolo Schermistico Dauno).