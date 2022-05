Pioggia di medaglia per l'Asd Ritmica 'One beat'

Si è concluso con un un risultato memorabile la finale del campionato nazionale di serie C Asi - Confsport - svoltosi ad Osimo in provincia di Ancona, dal 28 aprile al 1 maggio, quando il Palabaldinelli ha accolto circa 1300 ginnaste in rappresentanza delle 58 società partecipanti provenienti da tutta Italia.

Un evento sportivo che ha visto scendere in pedana per l‘Asd ritmica one beat le giovani atlete della categoria giovanissime, allieve, junior 1, Junior 2 e master. "Dopo due anni e mezzo di blocchi e limitazioni, le nostre beniamine sono scese in pedana finalmente accompagnate dagli applausi del pubblico che ha potuto assistere e sostenere le ginnaste. Nelle varie giornate di gara, le 'cuoricine', accompagnate dal nostro tecnico Valentina Savastio, hanno tenuto testa alla gara, conquistando tantissimi podi e altri ottimi piazzamenti in classifica"

Per la categoria Allieve Fascia Oro al misto fune/cl Sara Loconsolo e Jennifer Ruggieri. Fascia Argento c.l Giulia Valletta, Fascia Bronzo c.l Noemi Petronio. Fascia oro per squadra Syncro al cerchio Avvanzo-Loconsole-Valletta. Per la categoria J1, fascia oro per la Campionessa Italiana Palla Sara Valletta, Fascia Argento per Chiara Saliani, vicecampionessa Italiana Nastro/c. Fascia d'argento clavette per Claudia Cagnazzo; la vice-campionessa Italiana di corpo libero Sofia Pepe mentr ela vice-campionessa Italiana di corpo libero è Alessandra Manzo. La coppia cerchio Solimine-Cagnazzo ha conquistato il 4º posto ad un soffio dal podio. Tanti ottimi piazzamenti come il 5º posto di Sebastiano al nastro/cl, il 7º posto per il corpo libero di Laura Nasuto, il quinto posto per la squadra Aghilar- Sebastiano-Saliani. Bravissime anche il resto delle ginnaste Alice Calamita, Blundo Roberta e Giorgia . Per la categoria Junior 2, la ginnasta Giulia Spadaro non è riuscita a centrare il podio. Nella categoria Master Elisabetta Saponaro è bronzo alle clavette e al cerchio.

Nell’ultima giornata del 1 maggio, la categoria Giovanissime ha vistro trionfare la più piccola ginnasta del team Giorgia Esposto, neo campionessa nazionale al corpo libero. Con la palla è risultata settima su 44 partecipanti.

Al termine della competizione, la somma dei punteggi ottenuti grazie ai podi, ja permesso all'Asd ritmica One Beat, di vincere il titolo di vicecampione del campionato di serie C. La direttrice tecnica Annalisa Tedeschi, commenta: "Dopo due anni in cui molte certezze sembravano crollate, l’unica certezza sono state le nostre ginnaste! Non si sono mai arrese, in qualsiasi situazione di disagio che si presentava, lockdown, allenamenti on line, problemi di vario genere, loro sono state sempre lì a denti stretti a mantenere il loro sogno vivo! E io proprio settimana scorsa avevo chiesto loro di farmi un regalo, facendo il loro massimo, divertendosi. Non potrei essere più grata e fiera di tutto questo, della vicinanza di straordinarie famiglie che da anni ci seguono e sostengono e del mio straordinario staff: Veronica Carlone, Serena Ferrara, Valentina Savastio, Ferrara Desiree, Serra Daniela, Manzi Elena e la insostituibile Loredana Speranza che si occupa della parte amministrativa. Come ho detto alle ragazze, la nostra società si chiama ritmica one beat, il nostro motto è 'Tanti cuori un solo battito', è proprio come il grafico del battito cardiaco, le nostre esperienze, hanno picchi alti o profondamente bassi, ma la certezza è che quella linea non si spezza mai, è presente ed è forte! Il nome di Foggia ha risuonato alto e noi ne siamo fiere!"