Foggia e gli scacchi, una passione che fa bene e non ha età: "E' una palestra di vita"

Anche se meno popolare di tanti altri sport o hobby, il gioco degli scacchi ha, in Italia, tantissimi appassionati.

A Foggia, da 30 anni, la Ad Scacchi Foggia riunisce i tanti amanti di questo gioco. Da poco la squadra 'senior' ha vinto il campionato di serie B accedendo alla serie A2.

Ma - come spiega il presidente della associazione Luca Grilli - il gioco degli scacchi viene praticato dai 7 anni in poi e, tra i loro iscritti, l'anno scorso ben 60 hanno partecipato a gare ufficiali.

Per chi fosse interessato a praticare questo hobby può contattare l'associazione Scacchi Foggia tramite i social o direttamente in sede in via Sabotino 1D nei locali del Dopolavoro ferroviario.