La piccola Fighter Antonia Mastromauro è campionessa europea di Boxe Light

Una giovane promessa del pugilato italiano, Antonia Mastromauro di appena 10 anni, ha dimostrato di possedere un talento straordinario vincendo il titolo di Campionessa del European Fighters League nella categoria Boxe Light.

L'evento si è svolto ieri sera a Milano, lasciando il pubblico a bocca aperta di fronte alle straordinarie abilità della giovane atleta. Antonia è membro dell'Asd Nuova Aurora di Orta Nova, una società sportiva che ha visto crescere numerosi talenti nel corso degli anni, grazie anche al supporto dei fratelli Festa, figure di riferimento nel mondo della boxe locale.

La piccola Fighter ha dimostrato una determinazione e una tecnica impeccabile sul ring, conquistando la vittoria con grinta e maestria.

L'European Fighters League è noto per essere uno dei tornei più competitivi a livello continentale, e la vittoria di Antonia non solo la consacra come una promessa del pugilato italiano, ma anche come una forza emergente nel panorama europeo.

La giovane campionessa ha affrontato avversari agguerriti provenienti da diverse nazioni, dimostrando la sua superiorità con una prestazione straordinaria.

Il presidente dell'Asd Nuova Aurora di Orta Nova ha elogiato Antonia definendola "un esempio per tutti i giovani atleti che sognano di eccellere nel mondo dello sport". La piccola Fighter, con il suo talento innato e la sua dedizione, ha dimostrato che l'età è solo un numero quando si tratta di perseguire i propri sogni con determinazione.