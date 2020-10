Giro d'Italia, Alex Dowsett taglia il traguardo di Vieste (ma a vincere sono le bellezze pugliesi)

E' il britannico Alex Dowsett a tagliare il traguardo dell'ottava tappa del Giro d'Italia, percorso misto di 200 km, tra pianura e salite, da Giovinazzo a Vieste, sul Gargano.

Dowsett ha vinto in solitaria, con uno stacco sul finale che ha sorpreso tutti, e che gli ha garantito la volata. A seguirlo l'italiano Salvatore Puccio. Il Giro d'Italia è approdato nuovamente a Vieste dopo 32 anni.

Per l'occasione l'intera città si è colorata di rosa, dalle strade ai monumenti, passando per i luoghi simbolo della città, come il Pizzomunno o il faro di Sant'Eufemia. Domani nona frazione (208 km), con partenza da San Salvo e arrivo a Roccaraso. Oggi, a vincere insieme a Dowsett, sono state le bellezze pugliesi.

La Giovinazzo - Vieste, infatti, è una frazione vista mare lungo l’Adriatico pugliese con un traguardo volante a Manfredonia e un Gran Premio della Montagna a Monte Sant'Angelo, a metà tappa. Poi la discesa panoramica verso Mattinata e la suggestiva litoranea che risale verso Vieste dove inizia il circuito finale di 14,5 km con lo strappo di un chilometro di via Saragat, seguito da un falsopiano che digrada fino alla costa dove il gruppo percorrerà gli ultimi due chilometri pianeggianti fino al traguardo sul lungomare Europa.