Il Team Smiraglia colpisce ancora e porta Foggia sul podio: Alessandro Magistro è vice campione d'Italia

Il giovane Alessandro Magistro, cintura nera juniores del Centro Taekwondo Foggia, è vice campione d’Italia.

Ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Taekwondo 2024 che si sono svolti a Roma dal 26 al 28 aprile.

Nell’ultima giornata, dopo tre incontri che hanno catalizzato l'attenzione degli spettatori del PalaTiziano, con alcuni round terminati per raggiunta differenza punti massima (12 per l'esattezza), in finale è stato fermato per un solo punto di differenza.

Un risultato ottimo, nonostante la comprensibile delusione per il mancato primo posto. Ma anche il secondo gradino del podio attira le attenzioni degli ambienti federali centrali, preludio di futuri impegni.

Senza contare che Alessandro Magistro, già convocato nella squadra regionale pugliese, insieme all'altra atleta junior del Team Smiraglia Ludovica De Vito, sabato 11 maggio parteciperà a Bari alla selezione per la partecipazione alla Dream Cup, competizione nazionale che si svolgerà a Roma, al Foro Italico, riservata, appunto, alle squadre regionali.

Al Palatiziano, il Centro Taekwondo Foggia ha conquistato anche un'altra medaglia, un bronzo, che è andato a Rosemilia Mazza, atleta senior, sconfitta in semifinale da colei che poi si è aggiudicata in categoria il gradino più alto.

Anche a Rosemilia questa stagione riserva un altro importante evento: i campionati universitari che si terranno a Campobasso il 19 maggio e che offrono prospettive interessanti.

A tutti i ragazzi che si allenano costantemente e con obiettivi duraturi va il plauso del loro instancabile Maestro Ugo Smiraglia, che ha portato tanti atleti in nazionale, dopo la sua lunga esperienza nella squadra italiana. Proprio il Palatiziano, 40 anni fa, vide il Maestro Ugo Smiraglia componente della Nazionale italiana Taekwondo sfidare con tutti gli altri della squadra la temutissima Nazionale coreana. Anche lui arrivò secondo. Forse un segno del destino.