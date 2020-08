Gerbo positivo al Covid-19 al rientro dalle ferie

56 presenze e cinque gol con la maglia del Foggia nei due campionati di serie B, nelle tre stagioni di Lega Pro 81 presenze e tre gol. Uno score di 137 presenze e tre gol che fanno di Alberto Gerbo uno dei calciatori più amati del Foggia degli ultimi vent'anni.

In forza nel campionato cadetto all'Ascoli Calcio, il centrocampista è risultato positivo al Covid-19 Coronavirus al rientro dalla ferie. Come riporta la società marchigiana, per questo ieri non si è aggregato al gruppo. "Il calciatore, asintomatico, non ha potuto, quindi, raggiungere Ascoli perché in isolamento fiduciario presso la propria abitazione".

I tifosi lo ricordano per le sue gesta, la grinta, l'attaccamento alla maglia e i suoi gol, uno più bello dell'altro. Nell'anno di De Zerbi indovinò il set con un tiro da trenta metri contro il Matera, il gol contro il Perugia che valse la vittoria dei rossoneri e i destri all'incrocio dei pali contro Brescia e Verona.