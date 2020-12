Tensione all'Aia di Foggia: Di Paola riconfermato presidente, per ora. L'assemblea boccia la candidatura dell'Abruzzese (che fa ricorso)

Sarà ancora Antonello Di Paola a guidare la sezione di Foggia dell'Aia nel prossimo quadriennio, almeno per ora. Sì, perché la riconferma di Di Paola (al terzo mandato, ndr) non ha ancora acquisito i crismi della definitività. A rendere turbolenta l'ultima assemblea in viale Ofanto è stata l'esclusione dell'altra candidata, l'assistente di serie C Lucia Abruzzese, per alcune irregolarità formali evidenziate dalla assemblea elettiva.

Per questo, le elezioni tenutesi mercoledì scorso, hanno visto la partecipazione di un solo candidato, Di Paola, eletto con 64 voti su 117 totali. Bianche le altre 53 schede. Non un plebiscito, insomma, ma sufficienti per garantirne la riconferma.

La Abruzzese, il cui primo reclamo aveva incassato il parere contrario dell'ufficio presidenza dell'assemblea sezionale nella giornata di martedì, ha presentato un ulteriore ricorso contro la sua esclusione, che dovrà essere analizzato dalla Commissione Disciplina d'appello dell'Aia entro la prima metà di gennaio. Non più tardi, perché in caso di accoglimento dell'istanza, l'assemblea sezionale sarà considerata nulla e si dovrà procedere con nuove elezioni.

E i tempi stringono, anche perché nel mese di febbraio si dovrebbe votare - il condizionale è d'obbligo - per la presidenza nazionale dell'Aia. A oggi, gli unici due candidati sarebbero il presidente uscente Marcello Nicchi e Alfredo Trentalange. Gli aventi diritto al voto sono proprio i presidenti delle singole sezioni oltre a uno o più delegati scelti (per la sezione di Foggia il delegato sarà Sergio Roca), ragion per cui entro quella data anche la sezione di viale Ofanto dovrà avere un suo presidente.