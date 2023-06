Spettacolo a Vieste con il triathlon olimpico: trionfano Alessia Righetti e Simone Ceddia

La seconda edizione di Adriatic Series Vieste Triathlon Olimpico entra negli annali come un grande evento, capace di entusiasmare e coinvolgere la Perla del Gargano e di regalare ad atleti e spettatori una giornata di sport memorabile.

Oggi, il via della terza tappa degli eventi Adriatic Series è stato dato da Marina Piccola alle 9.30: prima le tre batterie maschili e a seguire la batteria donne, per un totale di 265 atleti provenienti da tutta Italia, con diverse presenze straniere.

In campo femminile, assolo di Alessia Righetti: il giovane talento del TD Rimini è scappato via in solitaria sin dalle prime bracciate, aumentando via via sempre il vantaggio e trionfando dopo aver portato a termine i due giri di nuoto (1.500 metri), i tre giri di bici (40 chilometri) e i tre giri a piedi (10 chilometri).

Il suo tempo finale è stato di 2:09:16, dopo 10 minuti è arrivata al traguardo Emanuela Montanari, campionessa in carica, che ha conquistato la seconda piazza davanti alla sua compagna della Flipper Triathlon Marina Coccia. Sesta assoluta, e nuova campionessa regionale di specialità, si è laureata Giustina Lamanuzzi della Fitcenter Bisceglie.

Nella gara maschile, grande prestazione di Simone Ceddia, portacolori del Triathlon Team Brianza, con origini pugliesi, che ha fatto segnare i migliori split in tutte e tre le frazioni, precedendo al traguardo Pasquale Ghionno (TD Rimini), vincitore della prima edizione, ed Enrico Milani (Canottieri Salò).

Al quarto posto, applausi per Michele Insalata, Otrè Triathlon Team, che si aggiudica il titolo regionale pugliese che viene vinto, per quanto riguarda i team, dal Cus Bari, unica società a portare al traguardo almeno 5 uomini e 3 donne.

Notevole l’entusiasmo lungo i percorsi, con il pubblico che ha incitato tutti gli atleti partecipando con grande enfasi. Al termine della gara, il presidente del Comitato FITri Puglia ha parlato per Vieste di una prospettiva di rilievo internazionale, lodando il lavoro della Flipper Triathlon.

Il presidente Flipper, dal canto suo, ci ha tenuto a ringraziare di cuore gli atleti per la loro partecipazione, così come il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, che a sua volta, ha ringraziato l’assessore allo Sport Dario Carlino “che ha creduto sin dall’inizio in questo evento e ha avuto una risposta notevole”. L’assessore ha rivolto parole di gratitudine a tutte le associazioni di volontariato presenti e alle forze dell’ordine, rappresentate in particolare dalla comandante della Polizia Locale Caterina Ciuffrè.

Da sottolineare anche l’iniziativa dei partner dell’evento, che hanno voluto devolvere i loro prodotti (olio, orecchiette e altri prodotti locali) per venderli e raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna.

Hanno collaborato alla buona riuscita dell'iniziativa, oltre al Comune di Vieste e alle forze dell'ordine, la Cri Manfredonia, la Protezione civile di Foggia, la Vieste Runners, la Protezione Civile Pegaso Vieste, il Gev Gruppo Ecologico Volontari, le Giacche Verdi, la Fin di Foggia e il Motoclub Gargano; e ancora, i partner locali, Rosso Gargano, Ard Discount Vieste, Al Vaporetto, Associazione Cuochi di Capitanata Gargano, Rendez Vous, La Massaia Pastificio; e i partner storici del circuito Adriatic Series Arena e Discover by Click, con la media partnership di Mondo Triathlon.