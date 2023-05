Il ‘Centro Taekwondo’ di Smiraglia fa incetta di medaglie ai campionati interregionali dell’Emilia

A Foggia arrivano nuove medaglie. Merito del ‘Centro Taekwondo’ dei maestri Ugo e Giuliano Smiraglia: i loro atleti, infatti, sono saliti sul podio del campionato interregionale Emilia Romagna svoltosi lo scorso weekend al Playhall di Riccione, una gara riservata ai kids (blu-rosse-nere) e cadetti, junior e senior.

Questi i risultati: 4 ori (Mattia Frascaria, Sabrina Frascaria, Federica Avantaggiato e Roberto Siccotti), 2 argenti (Francesco Martinazzo e Martina Rossi) e 5 bronzi (Alessandro Magistro, Francesco Chinni, Rosemilia Mazza, Riccardo Piarullo e Giuseppe Pazzi). Un risultato che ha posizionato la società al settimo posto fra le 130 partecipanti. Prossimo appuntamento al Gran Prix organizzato dalla ‘World Taekwondo’ al Foro Italico il prossimo giugno dove la foggiana Maristella Smiraglia cercherà di riconfermare il suo primato femminile.

Presente sul territorio da 36 anni, il ‘Centro Taekwondo Foggia’ è diventato il punto di riferimento nel panorama di questa disciplina (l’arte marziale più popolare al mondo in termini di praticanti che attualmente si attestano intorno ai 70 milioni nel mondo) sia in Capitanata, che a livello regionale e nazionale. Da quest’anno, inoltre, è la società pilota di una serie di progetti per la diffusione di questo sport nelle scuole e per la sua promozione come sport intergenerazionale indirizzato agli over 60.