Foggia sul podio della lotta greco-romana: tre bronzi per l'Artagon

Arrivano a Foggia tre medaglie. Si tratta di tre bronzi conquistati nel fine settimana al ‘Palapellicone’ di Roma, in occasione dei Campionati Italiani under 17 di lotta specialità greco romana, libera e femminile. I campioni sono Alice Torraco (categoria 73 kg), Vincenzo Anzivino (categoria 110kg) e Yari Zippo (categoria 51 kg) ai quali si aggiunge Umberto Palatella con il suo quinto posto nella categoria 60 kg.

Tutti seguiti dal tecnico Mario Moroso e in quota all’Artagon Foggia – unica compagine foggiana in gara – che fra le 74 società partecipanti si è classificata settima nella specialità stile libero. Insieme a loro, hanno gareggiato anche Cristian Tenore, Claudio Vetuschi, Simone Iacobucci, Brando Vallario, Emanuele Forcelli, Giuseppe Cucci e Alberto Fiore. Per loro un banco di prova con atleti più grandi per fare esperienza e prepararsi alla gara under 15 che disputeranno a fine maggio.