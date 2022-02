La stagione teatrale del 'Giordano': la sinergia tra Comune e Teatro Pubblico Pugliese presenta un cartellone di grandi nomi

Le chiusure dei teatri sembrano ormai un brutto ricordo. Si riparte con la cultura e il Teatro Giordano lo fa in grande. La sinergia tra Comune di Foggia e Teatro Pubblico Pugliese ha dato vita ad un cartellone di eventi della stagione teatrale 2021/2022 con grandi nomi, grandi spettacoli e una voglia - come spiega il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D'urso - di avvicinare i giovani a questo fantastico mondo. Dalla prosa alla danza, dalla musica al teatro per famiglie.

Si parte da giovedì 24 febbraio con Fabrizio Gifuni, un fuori cartellone, e il suo spettacolo "Con il vostro irridente silenzio", un viaggio nei giorni successivi alla storia di Aldo Moro. Le sue prigionie, le sue parole durante quella prigionia. Si continua con il grande Sergio Rubini l'1 e il 2 marzo con "Ristrutturazione", un racconto confidenziale della ristrutturazione di un appartamento e tutte le vicissitudini che ne derivano. Il 17 e il 18 marzo sarà la volta di Ale e Franz in "Comincium", uno spettacolo leggero accompagnato da una band musicale, per dare il 'ben ritrovato' al loro pubblico, dopo lo stop pandemico. Il 30 e il 31 marzo andrà in scena, sul palco del Giordano, "Morte di un commesso viaggiatore", l'opera di Arthur Miller interpretata da Michele Placido che sostituirà Alessandro Haber in quella data. E ancora il 21 e il 22 aprile la prosa continua con "Il colloquio", uno spettacolo che, attraverso lo strumento del paradosso, racconta un fenomeno reale degenerativo, che attraversa le dinamiche sociali nel mondo del lavoro.

Punta di diamante della stagione 2021/2022, sarà il concerto di Pat Metheney, domenica 8 maggio.

Questi sono solo alcuni degli eventi che Il Teatro Giordano e il Teatro Pubblico Pugliese, offriranno al pubblico di Capitanata. Per tutte le altre date si può fare riferimento al sito del Teatro Umberto Giordano e del Teatro Pubblico Pugliese.