Receptionist, controllo, guardiania, prevenzione. I numerosi settori in cui opera la vigilanza

Ci si può affidare a un’agenzia di sicurezza per diversi motivi, non tutti strettamente legati alla propria incolumità fisica.

Dal portierato al servizio di accompagnamento VIP, passando per l’unità cinofila, la guardiania per eventi esclusivi (dai matrimoni a feste in genere) e il servizio di pulizia, godere dei servizi di un’agenzia di sicurezza vuol dire permettere a professionisti del settore della vigilanza di operare per la buona riuscita di un dato evento: farlo utilizzando le migliori maestranze possibili.

Per riuscire in tale impresa, occorrono professionisti di comprovata esperienza e certificati nel servizio di vigilanza e sicurezza.

Un network interamente dedicato alla sicurezza

Una realtà da annoverare nel settore è sicuramente Lion Mondial security network srl, agenzia che da anni opera nel settore della vigilanza armata (e non armata) e si avvale dei migliori partner tra i propri fornitori.

Con più di 20 anni di esperienza in questo settore, oltre 30 membri del team per 13 servizi diversi, Lion risulta una realtà longeva e assolutamente professionale.

Il personale che opera per Lion Mondial security network srl è formato e preparato specificamente per ogni singola necessità. Nello specifico dell’attività di vigilanza armata, essa viene svolta da guardie particolari giurate dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e svolgono tutti quei servizi il cui fine è la tutela del patrimonio mobile ed immobile del cliente fruitore del servizio.

I servizi di Lion Mondial security network srl

I servizi offerti sono molto ampi e coprono una parte numerosa di possibilità: Prevenzione e protezione incendi "Alto rischio"; Servizio di porteriato fiduciario; Servizio di antitaccheggio; Servizio di hostess; Servizio di receptionist; Fiere, meeting e convention; Servizio di Store Mega Store; Servizio di accompagnamento VIP; Unità cinofila; Servizio di pulizia; Servizi di controllo e prevenzione non armata presso cantieri, magazzini e complessi industriali, centri commerciali, imprese, uffici ed enti. Infine: Servizio di guardiania presso abitazioni di privati per matrimoni, ricevimenti e funerali durante la loro assenza.

Per ogni situazione è previsto un personale specifico in grado di rendere sicuro l’ambiente circostante, le persone e le cose che vi si trovano.

Sedi e contatti

Le sedi di Lion Mondial security network srl sono dislocate in diverse parti d’Italia, a testimonianza della dinamicità di questa realtà. Si possono trovare a Milano, in Via S. Raffaele 1, a Torino in Via Confienza 10, a Bologna, in Viale Angelo Masini 12/14, a Padova in Via Savonarola 217. E poi ancora: a Firenze in Viale Giacomo Matteotti 15, a Roma in Piazza S. Silvestro 8, a Napoli in Via Benedetto Brin 63 e a Genova, a S. Benigno.

Per richiedere informazioni in merito a un servizio specifico propoto da Lion Mondial security newtork srl è possibile contattare l’azienda all’indirizzo mail: info@lionmondialsecuritynetwork.it oppure telefonando al numero +39 393 669 9813.