Tutto pronto per la Settimana Trollbeads, per iniziare a comporre il proprio bracciale e raccontare una storia unica

Una varietà quasi infinita di colori, materiali e forme. La settimana Trollbeads per iniziare a comporre il proprio bracciale personalizzato

Ormai alla sua 15esima edizione, la settimana Trollbeads è alle porte. Un gioiello prezioso e personalizzabile data l'opportunità di aggiungere i 'beads' che si preferiscono. Come ci spiega Marco Dellisanti della Gioielleria Gillet, su corso Vittorio Emanuele II, 4/a, i bracciali Trollbeads sono componibili a proprio piacimento potendo scegliere gli elementi che lo compongono, chiamati appunto 'beads', tra una grossa vastità di colori, forme e materiali. I più esigenti possono puntare a quelli in vetro di Murano realizzati a mano, la collezione Thun o optare sui modelli in oro o argento.

Durante la settimana Trollbeads, al cliente verrà regalato il bracciale da comporre, del valore di 45€, acquistando solo la chiusura. Marco Dellisanti, della Gioielleria Gillet, sarà in grado di consigliare i modelli più adatti alle esigenze del cliente. Dal 29 novembre al 5 dicembre tutti pronti, quindi, a scegliere i propri 'beads' per comporre il proprio gioiello personalizzato.