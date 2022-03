Ritorna la primavera e, con essa, la voglia di rinnovarsi con un po' di shopping

La primavera è arrivata, portando con sé il desiderio di gettarsi alle spalle il periodo invernale.

Si risveglia la voglia di passare più tempo all’aria aperta, godendo del clima che si fa sempre più mite, immergendosi nei profumi della natura che si risveglia.

Questa frizzante stagione stimola la voglia di rinnovarsi e iniziare questo nuovo periodo con una maggiore carica.

A volte, bastano davvero piccoli gesti per sentirsi meglio; ad esempio, può essere una buona idea regalarsi un nuovo capo d’abbigliamento da sfoggiare.

Dunque, largo allo shopping; per non rinchiudersi in un centro commerciale, ma avere comunque una vasta scelta, si può optare per un Village, in grado di offrire un’esperienza di acquisto diversa dal solito, molto conveniente, che assomigli il più possibile a una gita fuori porta.

A Molfetta il Puglia Village è il luogo ideale per dedicare del tempo a sè stessi. In primavera lo è ancor di più, soprattutto quando ad attenderti nel Village in riva all’Adriatico c’è una promozione che ti fa esclamare “Oh my Spring!”. Il suo nome dice già tutto: “Occasioni di Primavera”. Perché solo da venerdì 25 a lunedì 28 marzo il Village di Molfetta dà la possibilità di fare acquisti a un prezzo scontato del 30 per cento sul già ottimo prezzo outlet. Un’occasione assolutamente da non perdere, in grado di soddisfare tutti i gusti e rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Scopri qui tutti gli aderenti alla promozione.

La Land of Fashion pugliese è considerata la meta ideale per un’esperienza di shopping soddisfacente, molto conveniente e sicura, anche grazie agli ampi spazi pedonali all’aperto, agli accoglienti portici e alla facilità di parcheggio. L’evoluzione del Village è evidente: in un anno hanno aperto i loro Store Patrizia Pepe, Crocs, Yamamay, Fracomina, Phard e per ultimo Coincasa, colosso della Home Decoration, in grado di abbellire col gusto tipicamente italiano qualunque spazio della casa, che si sono aggiunti agli oltre ottanta punti vendita già presenti. Inaugurazioni che non sembrano volersi fermare!

Per conoscere i punti vendita aderenti alla promozione “Occasioni di Primavera”, le opportunità offerte dalla utilissima Village Card e gli orari di apertura del Village, così come gli orari di collegamento in autobus, è sempre utile consultare il sito www.pugliavillage.it o seguire i canali social ufficiali “Puglia Village”. Per giunta, a chi arriva usando proprio l’autobus di linea il Village regala il biglietto di ritorno!

Inoltre, nella Land of Fashion di Molfetta si può godere del Cinema UCI, accogliente e sempre al passo nel proporre i film del momento. “Corro da te”, “Belle”, “Moonfall”, “Leonardo – Il Capolavoro Perduto”, “Licorice Pizza”, “The Batman” e “L’Ombra del Giorno”, sono solo alcune delle quattordici pellicole proposte dalle comode sale del bellissimo multisala all’interno del Puglia Village.

Una ‘shopping experience’ unica

Puglia Village è a Molfetta da oltre quindici anni e conta oggi circa novanta Store dei marchi più conosciuti. A pochi chilometri da Bari e dalle meraviglie delle coste adriatiche, al confine con i luoghi magici della Murgia, la Land of Fashion più importante del meridione, nel suo caratteristico stile architettonico mediterraneo, è posizionata in maniera strategica a ridosso della statale 16 e dell’autostrada A14, imponendosi come una delle mete più ambite da parte di visitatori e turisti alla ricerca di shopping esclusivo nel suo genere, oltre che molto conveniente.

L’elegante galleria di boutique, insieme agli ampi e verdi spazi relax all’aperto, fanno di Puglia Village un luogo unico, in cui è possibile vivere una vera e propria “Apulia shopping experience” in un ambiente completamente integrato nella regione Puglia, in cui spiccano i brand nazionali più prestigiosi e non solo. La costante collaborazione con le istituzioni e gli enti più importanti del territorio ha senza dubbio valorizzato il Village, sempre impegnato a rafforzare il proprio rapporto con i clienti più attenti, anche attraverso servizi di ristorazione con prodotti tipici pugliesi.

Il Village è aperto sette giorni su sette, dalle ore 10, festivi compresi. I tanti servizi offerti includono un Centro Informazioni Turistiche, una selezione di ristoranti, caffè, specialità gastronomiche e anche un ricco calendario di appuntamenti. Puglia Village, negli anni, è diventato una realtà commerciale di livello assoluto, caratterizzandosi sul mercato anche come struttura promotrice e organizzatrice di eventi di carattere artistico e culturale, offrendo ai propri clienti quel giusto mix di relax e cultura durante la personale esperienza di shopping.