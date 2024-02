Porte tagliafuoco, la sicurezza sul luogo di lavoro: obblighi di legge e manutenzione annuale

Le leggi sulla sicurezza sul lavoro o nei luoghi pubblici sono sempre più attente e restrittive.Tra i vari dispositivi individuati come indispensabili ci sono le porte antincendio - facenti parte del vasto mondo dei sistemi antincendio - che evitano il propagarsi delle fiamme.

Abbiamo chiesto all'Ingegnere Giacomo Pasquarelli, esperto nel settore dell’antincendio, della azienda Gami quali siano gli aspetti tecnici e quali le procedure di manutenzione dei dispositivi.

Qual è la funzione delle porte tagliafuoco e quali sono le loro caratteristiche principali?

Una porta tagliafuoco è una porta che, considerata la sua elevata resistenza al fuoco, ha la possibilità di isolare le fiamme in caso di incendio; rientra in un sistema di protezione passiva, per ridurre la diffusione di fiamme o di fumo tra i compartimenti e per assicurare un’uscita sicura da una struttura. Le porte tagliafuoco spesso costituite da una combinazione di materiali diversi, hanno due caratteristiche che le differenziano da qualsiasi altro tipo di porta: l’autochiusura e la resistenza al fuoco. L’autochiusura è ottenuta grazie a dispositivi come le cerniere a molla o i chiudiporta, permettendo così l'isolamento automatico delle zone colpite da un incendio.

Cosa si intende per classe di resistenza al fuoco?

La resistenza al fuoco, indica in minuti l’intervallo di tempo in cui la porta riesce a conservare la sua capacità di isolamento termico; per questo, questa tipologia di prodotto viene indicata in modo tecnico come porta Ei seguita da un numero (es. 120), che corrisponde ai minuti di resistenza. A seguito delle nuove norme europee, i parametri di resistenza al fuoco vengono indicati con le lettere E (resistenza meccanica e tenuta), e la sigla EI (isolamento termico).

Qual è l'importanza della manutenzione periodica delle porte tagliafuoco? Quali sono le procedure consigliate per garantire che queste porte mantengano le loro prestazioni nel tempo?

La manutenzione periodica delle porte tagliafuoco è essenziale per preservarne l'efficacia nel tempo. Consiste in ispezioni regolari per assicurare che le guarnizioni termoespandenti siano in buono stato, i meccanismi di chiusura funzionino correttamente e che non vi siano danni o alterazioni che potrebbero compromettere le prestazioni antincendio della porta. Ogni intervento di manutenzione deve essere eseguito secondo le specifiche del produttore e conformemente alle normative vigenti. La manutenzione accurata garantisce che le porte tagliafuoco siano pronte a rispondere in modo efficace in caso di emergenza.

Qual è il ruolo di Gami nella distribuzione di queste porte a Bari e quali vantaggi offre ai clienti?

Gami offre accesso immediato a porte tagliafuoco di alta qualità a marchio Ninz in tutta la provincia di Bari. La disponibilità immediata, unita alla qualità dei prodotti Ninz e all’esperienza di Gami, rappresenta un'opportunità unica per chi cerca soluzioni antincendio affidabili.