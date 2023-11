La Neurochirurgia del Policlinico di Foggia all’avanguardia nel trattamento chirurgico delle patologie craniche e spinali

Al giorno d’oggi il trattamento delle patologie neurochirurgiche impone l’utilizzo di metodologie moderne ed efficaci al fine di ridurre l’invasività degli approcci chirurgici ed ottimizzare i risultati funzionali e la qualità della vita dei pazienti.

La Struttura di Neurochirurgia del Policlinico di Foggia, diretta dal Dott. Antonio Colamaria, dispone delle tecnologie più innovative per raggiungere tali risultati, come un microscopio operatorio con funzionalità avanzate (fluorescenza, angiografia, imaging intra-operatorio in tempo reale), il neuronavigatore ed il monitoraggio delle funzioni neuro-fisiologiche, che garantiscono ai pazienti una degenza media breve ed un rapido ritorno alle normali attività di vita quotidiana.

L’unione di professionalità mediche polispecialistiche all’interno del Policlinico di Foggia e di dotazioni di sala operatoria di ultima generazione hanno permesso alla Neurochirurgia del Policlinico di essere all’avanguardia nella gestione delle patologie neuro-oncologiche, vascolari, vertebrali e funzionali. Esempi sono l’implementazione delle tecniche mininvasive endoscopio-assistite per la chirurgia dei tumori cerebrali, della base cranica e del disco intervertebrale e l’introduzione della cura chirurgica dell’epilessia e del Morbo di Parkinson mediante stimolazione cerebrale profonda (DBS - Deep Brain Stimulation).