Policlinico di Foggia: il piano di maxi emergenze

L'organizzazione all'interno degli ospedali in caso di maxi emergenze sanitarie è tra le più importanti priorità. Come già avvenuto in passato - vedi l'incidente ferroviario ad Andria, avvenuto nel 2016, che contò il decesso di 23 passeggeri e il ferimento di altri 57 - è indispensabile predisporre un piano qualora ciò si verifichi inaspettatamente.

Il Policlinico di Foggia, attento e sempre aggiornato sulle maxi emergenze, negli anni ha sviluppato, modificato e adattato questo piano in base al variare delle esigenze e delle modifiche strutturali del complesso.

Come spiega il direttore del 118 - dott. Stefano Colelli - "In caso di un evento eccezionale, quale può essere un terremoto, il numero di feriti è così elevato che la normale risposta da parte di un ospedale è ridotta. Bisogna, quindi, prevedere un protocollo che sia in grado di affrontare questi eventi. Il 118 di Foggia ha sviluppato un piano di emergenza in grado di intervenire tempestivamente, modificando quella che è la routine ospedaliera adattandola all'emergenza in atto".

Dal momento in cui la centrale operativa 118 riceve la telefonata nella quale si comunica l'emergenza, si attiva il protocollo: si interviene sul posto nel minor tempo possibile, si cerca di stabilizzare sul posto i feriti allestendo un ospedale da campo chiamato 'Postazione Medica Avanzata", di cui è dotato il Policlinico di Foggia. Una volta stabilizzati i feriti verranno convogliati nella struttura più vicina.

Cos'è il Peimaf?

Il Piano Emergenze Interno Massiccio Afflusso di Feriti è appunto il protocollo previsto in caso di maxi emergenze sanitarie. Nel momento in cui scatta l'allarme e i feriti vengono convogliati verso i Dea (Dipartimento Emergenza e Accettazione), tutti i pazienti presenti in Pronto Soccorso devono essere dimessi o dislocati nei vari reparti per liberare le sale del PS e permettere ai sanitari di prestare le dovute cure mediche.