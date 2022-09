Al via il nuovo anno accademico di Unifg, con nuovi corsi e maggiori risorse, scalando i ranking internazionali che valutano gli atenei

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Università di Foggia con i suoi innumerevoli corsi che spaziano dalle discipline umanistiche, economiche, giuridiche fino a quelle di area sanitaria e agraria, è in continua crescita. Con l'inizio del nuovo anno accademico firmato Unifg, ci sarà un ampliamento dei corsi di studio con l'introduzione dilla magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, abilitante all'insegnamento; ancora due nuovi corsi di laurea in area biologica, una triennale e una magistrale in lingua inglese e, infine, un ampliamento dell'offerta formativa dei corsi sanitari.



“L’Università di Foggia ha ricevuto 51.183.842,00€ di FFO - Fondo di Finanziamento Ordinario - come quota premiale per quest’anno. Registra un incremento del 12,9% in più rispetto allo scorso anno.” spiega il Magnifico Rettore dell'Università di Foggia, Pierpaolo Limone; L'Unifg, nell'ultimo anno, ha scalato le classifiche internazionali che valutano gli atenei, posizionandosi ai primi posti, sia come qualità che come ampio ventaglio di offerta formativa.



Nelle prossime settimane, in occasione della costituzione del piano strategico, l'Università di Foggia, avvierà una consultazione con il territorio per sondare le necessità e le richieste che provengono sia dal mondo della scuola che dal mondo delle imprese. Nella settimana che va dal 2 al 6 ottobre, la Unifg sarà impegnata con una serie di incontri anche con il mondo delle associazioni "perchè - spiega Pierpaolo Limone - riteniamo importante la presenza di tutti gli stakeholders nei processi decisionali del nostro ateneo".