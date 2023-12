Le ultime novità e offerte esclusive delle auto di prestigio nel territorio

Il lusso, l’eleganza e l’innovazione firmata Mercedes Benz non ha mai smesso di stupire. Continua anzi a proporre nuove idee pronte a incontrare il gusto del guidatore Mercedes, da sempre affascinato dalle sue continue novità.

Basti pensare alla Nuova Classe E Station Wagon, sia station wagon che berlina, dotata di uno spazio completamente rinnovato, in grado di far vivere un’esperienza di guida personalizzata, grazie al sistema multimediale di ultima generazione e alla sua facilità di utilizzo. Una classe e una raffinatezza ben visibile sia per quanto riguarda gli esterni, con il suo design completamente rinnovato sia per gli interni, grazie alla connettività intuitiva con i sistemi per il comfort (tre diversi display per strumentazione, infotainment, intrattenimento del passeggero).

E che dire della nuova Mercedes GLC Coupé, che combina un look grintoso e sportivo in grado di dialogare con interni pregiati e tecnologici: un’auto adatta sia ai viaggi più lunghi che a quelli urbani.

Insomma, ogni Mercedes pare raccontare una storia direttamente al gusto e all’intelligenza di chi la guida.

Un concessionario dedicato alla Mercedes

Chi abita a Foggia e ama la stella a tre punte, non può non recarsi da Maldarazzi (concessionaria storica, un unicum in tutto il territorio nazionale) e approfittare di tutte le promozioni che stanno per coinvolgere anche e soprattutto questa casa automobilistica. A Foggia Maldarizzi è già attiva con un punto vendita Mercedes-Benzi, Smart e smart #1 in via di San Giuliano 19. Ma oggi promette di raddoppiare e dedicare un punto vendita di prossima apertura esclusivamente a Mercedes-Benz.

Maldarizzi: storia di un brand immortale

Maldarizzi è una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra la Puglia e la Basilicata, il Gruppo è leader nella vendita di auto nuove, usate, km0, nei servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine e nell’assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici. L’attività del Gruppo inizia nel lontano 1979 e ha attraversato numerosi brand di case automobilistiche.

Oggi è concessionaria ufficiale dei seguenti brand: Gruppo Stellantis con Fiat, Lancia, Jeep, Alfa Romeo, Abarth e Fiat Professional; Mercedes-Benz, AMG Performance Center e Mercedes-Benz V e Vans; BMW e MINI con divisione Elettrica e Ibrida; Lamborghini; Smart e smart #1; MG Motor; INEOS Granadier, Skoda, Morgan Motor e la Divisione Maldarizzi 4Business, che si rivolge al segmento verticale dei veicoli aziendali, commerciali, flotte e noleggio.