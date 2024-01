I 'Mercati di Città', la spesa a sostegno degli over 65

L'anima del commercio è fidelizzare il cliente. Quando si riesce a farlo per 30 anni, vuol dire che è stato offerto un servizio che racchiude qualità e convenienza nei prezzi.

È quello che i 'Mercati di Città la Prima' hanno fatto nell'ultimo trentennio. Abbiamo chiesto all'amministratore unico Luigi Giannatempo, quali siano stati i punti di forza che hanno consentito di consolidare il rapporto con i foggiani nel tempo: "Sicuramente la costanza, la cura e l'attenzione al nostro cliente. Associato ad un'attenzione particolare al territorio e alle sue eccellenze, creando così una vetrina per gli imprenditori locali. Un'attenzione alle tradizioni, creando, negli anni, eventi per mantenere vive le tradizioni locali".

E da lunedì 22 gennaio i 'Mercati di Città la Prima' lanciano una promozione a favore degli over 65 anni. Chiunque, tramite tessera sanitaria, dimostrerà di avere dai 65 anni in su avrà diritto ad un buono sconto pari al 10% rispetto all'importo speso, su ogni tipo di prodotto. L'offerta è valida tutti lunedì fino al 30 aprile e i buoni saranno spendibili dal giorno successivo. Un modo - spiega Giannatempo - per andare incontro ad una fascia d'età che, spesso, deve contare su una base pensionistica bassa.

Per info basta visitare il sito di Mercati di Città