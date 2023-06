Il lounge bar: luogo che ti coccola con drink e finger food

In antichità il caffè, in Italia, era un prodotto per il solo ceto benestante. Da lì trovò il suo mercato nei bar, come bevanda bevuta a colazione. E da lì nacque il culto del bar, come punto di riferimento durante la giornata, dove anche da soli ci si poteva prendere una breve pausa scambiando due chiacchiere con il barman.

Poi nacque l'evoluzione del bar, che prese il nome di 'lounge bar', ossia un locale che, oltre ad offrire una colazione, proponeva drink, vini, birre e piccoli pasti, allungando il suo orario d'apertura fino a tarda sera, con l'ausilio di eventi musicali.

Ed è quello che Vincenzo Di Leno ha voluto creare nella sua Carapelle: un luogo di ritrovo che offrisse un servizio dalla colazione sino al drink notturno. Il Mambo Lounge Bar - spiega Vincenzo - è nato proprio dopo aver capito che Carapelle non aveva un locale simile e spesso i carapellesi erano costretti a spostarsi nei comuni limitrofi. Così è nato il Mambo Lounge Bar: un posto dove fare colazione, un breve spuntino a pranzo accompagnato da un aperitivo per poi rimanere aperto per accogliere i clienti 'notturni', organizzando eventi musicali serali accompagnati da drink ricercati, frutto di svariati corsi che Vincenzo ha seguito prima di realizzare il punto di ritrovo per i suoi concittadini di ogni età.



Il Mambo Lounge Bar è a Carapelle in via Alcide De Gasperi 15/17.