I materiali del futuro nascono nelle università

L’innovazione tecnologica è un percorso che non conosce pause né interruzioni. Quotidianamente vengono proposti nuovi prodotti e nuovi materiali per realizzare ambienti e manufatti atti a migliorare la qualità della nostra vita.

Il settore dell’edilizia è tra i più coinvolti anche in termini di “riciclaggio ecocompatibile”.

Scopriamone alcuni!

I materiali del futuro

Uno dei settori dell’edilizia che sta riscontrando le maggiori innovazioni è quello della bioarchitettura, un sistema costruttivo che predilige, appunto, materiali ecocompatibili ed in grado di garantire alte prestazioni strutturali ed energetiche, quindi, più alti livelli di sicurezza per l’utilizzatore.

Il conglomerato cementizio con fibre di carbonio e con fibre di polimeri vetrosi è il perfetto esempio dell’innovazione delle tecnologie di costruzione; la finalità ultima consiste nel sostituire anche le armature di acciaio con barre realizzate con fibre alternative quali il carbonio, e le resine vetrose per aumentare le prestazioni del cemento armato fino a cinque volte eliminando anche fenomeni di degrado quale l’ossidazione.

Isolanti in feltro: brevettati nel dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Trento e consistenti in uno speciale tessuto realizzato con nanofibre di nitruro di silicio.

La struttura assume maggiore flessibilità garantita dalla morbidezza della lana e maggiori livelli di resistenza meccanica proprio della ceramica, caratteristica che lo rende ignifugo e resistente alle infiltrazioni di liquido.

Esperienza e innovazione

Come abbiamo visto l’innovazione tecnologica nell’edilizia è in continua evoluzione, grazie soprattutto alle Università; il contributo degli atenei di ingegneria è imprescindibile, le università italiane sono impegnate anche nel suscitare interesse negli studenti, orientando loro verso lo studio di tecnologie alternative, in linea con la compatibilità ambientale, il confort e la sicurezza degli utilizzatori.



Gli studenti necessitano anche di frequentare strutture che incrementano il percorso formativo iniziato negli Istituti Universitari .

Per offrire queste opportunità formative ai tecnici diplomati o laureati, sul territorio è presente dal 1975 Il laboratorio Giepi , autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici ad eseguire prove ed ispezioni sui materiali da costruzioni con emissione di certificazione richiesta dalla Legge 1086 del 05.11.1971.



Il laboratorio Giepi di Foggia svolge una funzione di supporto e di collaborazione con le Università, sempre nell’ottica di una incisiva funzione formativa. Significativo è il collegamento con l’Università di Bari, attraverso la collaborazione con il Prof. Pisciotta e con l’Università di Parma, attraverso la collaborazione con i Proff. Montepara e Giuliani, in tema di ricerche ed esperienze nel campo dei conglomerati bituminosi, segmento dell’edilizia nel quale sempre più avanzata e necessaria è la tecnologia mirata a innovare e disporre di materiali sempre più prestanti ed ecocompatibili, a tutela dell’ambiente e della sicurezza.

L’impegno del Laboratorio Giepi, sotto la guida dell’Ing. Piero Giuliani collabora a stretto contatto con i Professionisti del settore, Anas, Ferrovie, Autostrade, Comuni e province, a riprova del grande valore riconosciuto a livello nazionale ed è attento a tutto ciò che migliora ed esalta l’operatività in edilizia.

Giepi è una realtà consolidata anche nel sostenere Professionisti e Aziende nelle valutazioni strutturali e dei materiali innovativi e prestazionali privilegiando attività di formazione di tecnici del domani, dei professionisti del comparto edile, di ricercatori e dei destinatari ruoli funzionali e Società di certificazione di prodotti e materiali.

Un percorso versatile e complesso svolto in maniera seria, competente e responsabile dal Laboratorio Giepi, supportato da una vocazione di innovazione e dall’esperienza maturata nei suoi quasi 50 anni di attività.