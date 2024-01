L'importanza del nutrizionista: quando andarci e perchè

Quanta importanza può assumere la corretta alimentazione e un sano stile di vita.

Lo abbiamo chiesto al nutrizionista ott. Francesco Berardino:

Ma andare dal nutrizionista serve solo dopo le feste o prima delle vacanze estive?

In realtà assolutamente no. Dimagrire e perdere qualche kg è sicuramente importante, ma i motivi principali sono altri. Da un nutrizionista si valuta lo stato di salute del soggetto e ci si avvicina alla corretta nutrizione.

Quindi chi dovrebbe andarci, chi ha delle patologie?

Non solo, sicuramente chi ha delle patologie per imparare a conviverci e a gestirle, però anche per chi non ha patologie sarebbe opportuno fare un percorso, per qualche tempo per capire come potersi autogestire, perché l’alimentazione svolge un ruolo preventivo di fondamentale importanza per tutta una serie di patologie come anche i tumori, le malattie neurodegenerative, le sindromi metaboliche.

È importante per tutti l’educazione alimentare?

Certo, anche per i bambini, che non significa necessariamente far leggere loro un foglio e costringerli a mangiare un determinato alimento, ma significa cucinare con loro, fargli sperimentare sapori nuovi e avvicinarli al modo della corretta nutrizione senza privazioni ma neanche senza una guida

Perché ha scelto questo lavoro?

Per un solo motivo, mi sono trovato troppo spesso dall’altra parte, dalla parte di chi si vede male, non si sente a suo agio con il proprio corpo, ha delle patologie e non sa come gestirle. Ho imparato che non esistono soluzioni semplici, o una formula magica o delle sostanze che possano farvi arrivare al cambiamento, in questo il nutrizionista è una guida che accompagna il paziente durante il percorso, disponibile a spiegare tutto e a renderlo consapevole Anche perché l’obiettivo è quello di farvi comprendere come gestire l’alimentazione nel vostro caso e rendervi autonomi nel più breve tempo possibile Infatti, questo è il motivo per cui faccio educazione alimentare in alcune scuole, proprio per avvicinare tutti a questo mondo.

È molto importante quindi avere una consapevolezza alimentare?

Assolutamente, infatti, il mio studio collabora con la Psicologa dott.ssa Mirmina, proprio per accompagnarvi fisicamente e mentalmente durante tutto il percorso.

Ricordate sempre che solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere.



