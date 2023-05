Il Giro d'Italia delle bici elettriche fa tappa a Cerignola: evento all'insegna della sostenibilità

La partenza è avvenuta in piazza Duomo e, una volta terminato il countdown, i 17 team hanno gareggiato nel Giro E, una competizione simile al Giro d'Italia ma con bici elettriche, lungo un percorso che collega Cerignola a Melfi. Questa è stata la prima volta che Cerignola ha ospitato una tappa dell'evento, organizzato da RCS sul percorso del Giro d’Italia.

Nel Green Village, allestito nella piazza della Cattedrale Ofantina, la città ha atteso la partenza tra musica, ospiti d'eccezione come il campione del mondo Gianni Bugno, spettacoli, danza e attività ricreative e sportive. Il percorso si è snodato attraverso corso Roma, corso Aldo Moro, viale Gen. Dalla Chiesa, via Gentile, via Milano, via XX Settembre, via Puglie, viale Di Vittorio, via fratelli Rosselli, piano San Rocco e via Consolare, per poi lambire Torre Alemanna e dirigersi in direzione di Candela.

L'evento è nato grazie alla stretta sinergia tra RCS Sport e il Comune di Cerignola, e ha attirato in città migliaia di appassionati e curiosi. Il sindaco Bonito immagina che questo possa essere un trampolino di lancio per portare il grande ciclismo in città: "Voglio dire con chiarezza a tutti i miei concittadini che puntiamo alla corsa regina, al Giro d'Italia e alla maglia rosa. Vogliamo che la corsa più amata dagli italiani possa fare tappa o possa partire proprio da qui. Cerignola ha un cuore che batte forte per lo sport, perché lo sport è questo: incontrarsi, stare bene insieme, imparare a rispettare le regole".