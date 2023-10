Foggia: inaugurato l’hub produttivo punto di riferimento per le comunità energetiche

Una delle sfide più ambiziose che dovremmo affrontare nei prossimi anni è senza dubbio quella legata all’energia. In un certo senso, il tema è già estremamente attuale: il caro energia da un lato e la necessità di attuare concretamente una convincente transizione ecologica dall’altro, contribuiscono quotidianamente a stimolare il dibattito intorno ai modelli energetici alternativi.

Dentro questo scenario, le comunità energetiche rappresentano un esempio virtuoso di come l’intero settore possa essere ripensato in chiave innovativa, riuscendo a dare soluzioni coerenti con le esigenze degli utenti.

Comunità energetiche: cosa sono?

Che cosa sono le comunità energetiche? Si tratta di associazioni su base volontaria tra utenti – cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, ma anche piccole e medie imprese – che si uniscono per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

In altre parole, utilizzando le fonti rinnovabili le comunità energetiche allargano la partecipazione al mercato energetico degli utenti finali, che diventano al tempo stesso consumatori e produttori di energia. E in virtù della presenza trasversale sul territorio delle fonti di energie rinnovabili – a differenza dei combustibili fossili, concentrati in pochi siti – la diffusione sul delle comunità energetiche è capillare.

In ultima analisi, l’obiettivo strategico di una comunità energetica rinnovabile è diffondere e massimizzare la cultura, la produzione e l’utilizzo locale di energia da fonte rinnovabile garantendo benefici ai propri membri.

I benefici delle comunità energetiche

Che tipo di benefici? In primis ambientali: l’utilizzo di fonti rinnovabili, infatti, riduce le emissioni di gas serra e a cascata l’inquinamento atmosferico, con conseguente attenuazione del cambiamento climatico e miglioramento della qualità dell’aria.

Ma anche benefici economici: i membri delle comunità energetiche possono beneficiare di bollette più basse – tralasciando i vantaggi fiscali, come la possibilità di detrarre dalle imposte il 50% dei costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia rinnovabile –, grazie all’autoconsumo di parte dell’energia prodotta. Parallelamente, queste comunità possono innescare processi virtuosi di sviluppo economico locale, grazie alla creazione di nuovi mercati per servizi energetici rinnovabili.

E infine benefici sociali, nella misura in cui le comunità energetiche stimolano il senso di partecipazione della comunità nella transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

All’interno di questo quadro va collocata la nascita di KmetroVerde, l’hub produttivo della Sistemi Energetici S.p.A, il Polo Tecnologico per l’Economia Circolare e le Fonti Rinnovabili, sorto alle porte di Foggia.

Coerentemente con la vocazione ecosostenibile di una filosofia aziendale votata all'ottimizzazione dei processi e all’azzeramento degli scarti, la società ha deciso di realizzare il KmetroVerde valorizzando un sito industriale dismesso dalle Ferrovie dello Stato, senza impattare sull’ambiente: una rigenerazione in piena regola della proprietà, attraverso il riutilizzo di capannoni e di fabbricati dismessi a cui è stata restituita la pienezza della loro operatività.