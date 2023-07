La scelta giusta dell'università è il primo passo per trovare lavoro: il mediatore linguistico, dal campo medico a quello tecnologico

Individuare il giusto percorso universitario è alla base del proprio futuro lavorativo. Nella decisione ci sono da considerare diversi fattori, tra cui le proprie attitudini e gli eventuali sbocchi lavorativi in base a ciò che il mercato ricerca. Per questo motivo, prima di scegliere l’università, è importante guardare il piano di studi.

Sicuramente, una delle figure più ricercate, data la sua relativa rarità, è il mediatore linguistico che ha il ruolo di fare da ponte tra interlocutori che parlano lingue diverse. Il suo compito spazia all'interno di svariati campi, da quelli scientifici a quelli aziendali. La Ssml San Domenico di Foggia si occupa proprio di formare gli studenti, nel percorso post diploma, con un corso triennale universitario che accompagna i futuri interpreti e traduttori a capire in quale campo punteranno la propria bussola lavorativa, scegliendo tra 3 diverse lingue per tutta la durata del corso.

In primis, la lingua inglese, una seconda lingua da scegliere tra le europee tedesco, francese e spagnolo. Mentre la terza lingua può essere scelta tra le extra europee arabo, cinese e russo o un'altra lingua europea. La laurea in 'Scienze della mediazione linguistica' ha lo scopo di formare professionisti pronti ad immettersi nel mondo del lavoro internazionale anche grazie alla possibilità di svolgere un tirocinio all’estero a partire dal primo anno.

La Ssml San Domenico è in via Rovelli 48 a Foggia. Per ogni informazione è possibile visitare il sito o chiamare allo 0881.610565.