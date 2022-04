I fondi Psr e Pnrr per aiutare e incentivare l'agricoltura: chi può accedervi e in che modo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fondi PSR e PNR sono dei fondi destinati alle aziende agricole per risollevare il settore da quella cheè la crisi degli ultimi due anni. Sono fondi a valenza regionale e nazionale e vanno a finanziare varie tipologie di progetto a seconda delle esigenze aziendali. I Psr sono dei fondi che ci toccano molto più da vicino e vanno a finanziare insediamenti di giovani agricoltori, il passaggio di aziende dal convenzionale al biologico e ammodernamento per le aziende agricole. I fondi Pnr sono dei fondi che vanno a finanziare progetti di portata nazionale ed internazionale come progetti di filiera, come il parco agrisolare oppure ammodernamenti aziendali di importi maggiori rispetto al Psr.

La nuova politica agricola comunitaria spinge verso un insediamento di giovani agricoltori e verso il passaggio dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica. I fondi Psr vanno a concretizzare questi due obiettivi nella regione Puglia con dei nuovi bandi di prossima apertura; il primo insediamento per giovani agricoltori che vogliono insediarsi per la prima volta in agricoltura o che vogliono trasferirsi da un settore non agricolo al settore agricolo, un nuovo bando Bio per finanziare aiutare aziende agricole oggi in convenzionale, ma che possono dare un contributo ad aumentare la superficie in produzione biologica.

Il 2022 sarà un anno importantissimo e funzionerà da starter per quelli che sono i bandi in uscita sia per i Psr che sui Pnrr. La Coldiretti ha contribuito attivamente sia per la stesura di alcuni bandi ma anche per la pubblicazione di alcuni di essi e a maggior ragione mette a disposizione le proprie competenze e la professionalità nei vari uffici nella sede di Foggia, per poter venire incontro a quelle che sono le esigenze, la consulenza, sia per le aziende agricole ma anche per i giovani agricoltori che vogliono provare ad avvicinarsi all'agricoltura o che vogliono investire nel settore agroalimentare.

Per poter ricevere assistenza da Coldiretti per accedere ai bandi, è possibile mettersi in contatto con i loro uffici tramite le mail degli uffici Coldiretti Foggia: foggia@coldiretti.it - Insediamento giovani: Valeria Volpe valerie.volpe@coldiretti.it - Biologico: Michele Fallucchi michelepio.fallucchi@coldiretti.it - Parco agrisolare – Antonio Tramonte antoniopio.tramonte@coldiretti.it - Referente area tecnica Coldiretti: Antonio Baselice antonio.baselice@coldiretti.it o tramite il centralino Codiretti 088176711.