Circa il 20% degli studenti è a rischio abbandono: ecco un centro studi impegnato contro la 'povertà educativa'

L'abbandono scolastico, soprattutto negli ultimi anni, è cresciuto in modo esponenziale, creando una 'povertà educativa', intesa come qualità di tempo per comprendere, relazionarsi, educarsi ed educare. Spesso i giovani arrivano ad abbandonare gli studi per mancanza di interesse agli studi o semplicemente per aver sbagliato il percorso d'indirizzo.

Il Centro studi Diche, presente sul territorio da 10 anni, si occupa proprio di contrastare l'abbandono agli studi, con corsi mirati alle esigenze dello studente, rivolgendosi a tutti coloro, senza limiti di età, che hanno lasciato gli studi pregressi, non portando a termine i titoli di studio come il diploma o la laurea.

Un Centro studi accreditato a livello nazionale e internazionale, ente certificatore British Institute, per la tedesca Telc e centro Eipass per il rilascio di certificazioni informatiche.