Il carcinoma del retto: esempio di integrazione multidisciplinare

Secondo le stime più recenti di AIRTum (Associazione Italiana Registri Tumori), pubblicate nel 2019 e riferite ai dati raccolti nel quinquennio 2010-2015, in Italia sono stati diagnosticati 52,000 nuovi casi di tumori del grosso intestino, di cui 15,000 localizzati nel retto (8,800 negli uomini e 6,500 nelle donne).

La prognosi dei pazienti affetti da neoplasia del retto è fortemente correlata allo stadio della diagnosi. Complessivamente, la sopravvivenza relativa a 5 anni è aumentata dal 47% nei primi anni '90 al 63%. Per i soggetti con diagnosi posta tra il 2005 ed il 2007, come ci spiega il Dott. Maurizio Di Bisceglie, oncologo del Policlinico di Foggia, per le neoplasie rettali si riconoscono fattori ambientali, comportamentali (fumo, scarsa attività fisica, alto BMI, obesità), dietetici, elevato consumo di carni rosse, alcool e/o scarso consumo di prodotti freschi quali frutta e verdura, e la presenza di altre patologie predisponenti (diabete, sindrome metabolica).

Un paziente con cancro colo-rettale su venti ha una sindrome di predisposizione ereditaria al carcinoma colorettale (SPE-CCR). Responsabilità dell’oncologo è pertanto l’invio in consulenza genetica dei pazienti con sospetta SPE-CCR. L’individuazione dei pazienti portatori di mutazioni associate a sindromi ereditarie note ha un doppio beneficio:

Attivazione di misure di riduzione del rischio di secondi tumori nei pazienti sopravvissuti al primo cancro. Individuazione di familiari affetti da mutazioni e loro coinvolgimento in protocolli efficaci per ridurre la loro mortalità per cancro.

La sindrome di Lynch, nota anche come HNPCC (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer), è la più frequente tra le sindromi ereditarie. Viene diagnosticata nel 3% di tutti i carcinomi del retto. È una sindrome ereditaria autosomica dominante associata alla mutazione dei geni del mismatch repair (MMR), caratterizzata dalla predisposizione allo sviluppo di carcinoma del colon-retto in età più giovane rispetto alla popolazione generale, di cancro dell’endometrio e di altri più rari.

Pertanto, nei pazienti con carcinoma del retto che presentano instabilità dei microsatelliti (MST), una consulenza genetica deve essere presa in considerazione come prima opzione, in quanto sono più frequentemente associati a sindromi ereditarie. I microsatelliti sono brevi sequenze ripetute di DNA presenti normalmente nel genoma umano. A causa di mutazioni nei geni adibiti al riparo del DNA, i microsatelliti possono diventare in maniera autonoma più corti o più lunghi, rendendo il DNA instabile.

I sintomi più frequenti del carcinoma del retto sono rappresentati dal sangue nelle feci, comparsa di dolore a livello anale e difficoltà nell’evacuazione.

I pazienti con carcinoma del retto dovrebbero essere trattati da gruppi multidisciplinari con adeguata expertise. La qualità del trattamento migliora con l’aumentare del numero di pazienti gestiti.

Come vengono curati i pazienti affetti dal carcinoma rettale presso il Policlinico di Foggia?

Il carcinoma del retto rappresenta un esempio di integrazione multidisciplinare. Infatti, il Policlinico Riuniti dispone di un gruppo multidisciplinare dedicato, i cui attori sono rappresentati dall’anatomopatologo, biologo molecolare, gastroenterologo, radiologo, radioterapista, chirurgo, oncologo e nutrizionista.

Pertanto, nella maggior parte dei casi di carcinoma del retto localmente avanzato, il trattamento di elezione è rappresentato dalla radioterapia concomitante con la chemioterapia, che ha un effetto radiosensibilizzante. L'obiettivo è ridurre al minimo la lesione neoplastica per poi essere sottoposta ad intervento chirurgico conservativo di preservazione dello sfintere anale, evitando così il posizionamento di una stomia esterna.

Quali sono gli sviluppi futuri nel carcinoma del retto?

I dati scientifici e gli sviluppi di biologia molecolare, come l’instabilità dei microsatelliti, ci dicono che l’immunoterapia nei pazienti con elevata instabilità dei microsatelliti sta dando e darà grandi miglioramenti nella cura di questa patologia, con la possibilità di ridurre al minimo gli interventi chirurgici sempre più mini invasivi.