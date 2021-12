Il mercato di Campagna Amica apre le porte alla solidarietà: il Muro e il Banco della Gentilezza per aiutare i bisognosi

Un'iniziativa di Coldiretti per tendere una mano a chi, in questo periodo di crisi economica, non può permettersi i beni di prima necessità. Dai capi d'abbigliamento ai generi alimentari. Un corner per donare e per ricevere, nei giorni di festa natalizia.

Dall'8 dicembre fino al 6 gennaio, il mercato coperto di Coldiretti, Campagna Amica, ospita il Muro della Gentilezza, già collocato nel quartiere Croci dall'Asp Zaccagnino. Al Muro si affianca il Banco della Gentilezza, uno scaffale sul quale si potrà lasciare un dono alimentare per chi ne avesse bisogno. L'iniziativa nasce per permettere anche a chi, in questo periodo di forte crisi economica, di poter passare un Natale con più serenità.

Chiunque può recarsi al Mercato coperto di via della Repubblica e lasciare dei capi d'abbigliamento, lavati e puliti, e lasciarli appesi alle grucce del Muro della Gentilezza. Chi, invece, volesse donare dei beni alimentari, può acquistarli direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica presenti nel Mercato e lasciarli su uno scaffale dedicato.

Il mercato Campagna Amica, in via della Repubblica 80 a Foggia, è aperto dal giovedì al sabato, dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 20.