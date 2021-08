Il calendario della Polizia di Stato 2022 racconterà l'attività operativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità in un modo diverso: le fotografie che accompagnano i mesi sono state infatti scattate da 12 poliziotti che hanno così coniugato passione professionale e sensibilità estetica.

Anche quest'anno la realizzazione del calendario della Polizia di Stato ha trovato la partnership di Unicef. La vendita dell'ultimo calendario ha permesso di devolvere quasi ? 200.000 al progettovolto a fronteggiare le situazioni di disagio minorile conseguenti all'emergenza da Covid 19.

Per il 2022 il ricavato della vendita sosterrà il progetto 'Covax per un accesso equo e globale ai vaccini' che consentirà di estendere la campagna vaccinale ai bambini dei paesi più poveri. Una quota, come di consueto, sarà devoluta al Piano di assistenza 'Marco Valerio', riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie croniche.

Chiunque potrà prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro), entro e non oltre il prossimo 21 settembre,facendo un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a 'Comitato Italiano per l'Unicef'. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale 'Calendario della Polizia di Stato 2022'. Copia dell'attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura competente.