Sport, Fashion e Cerimonia: gli outfit ideali per uomo e donna

La settimana del Black Friday è arrivata. È tempo di shopping e di rifarsi il guardaroba, insomma!

Ma attenzione, perché a furia di andare a caccia dello sconto più allettante, si rischia di acquistare qualcosa che, alla fin fine, non rispecchia completamente il nostro gusto nel vestire e di ritrovarci, il giorno dopo, con un capo d’abbigliamento o un accessorio che avranno acquistato anche molti altri.

E allora, va bene il Black Friday, ma mai tradire il proprio stile unico e originale. Perché questo è un rischio che nel mondo della moda è reale, in quanto esistono macro-stili che accomunano un po’ tutti, essendo trasversali per genere ed età.

Lo stile sportivo, ad esempio, è un grande classico. Chi non ha mai indossato quelle che, un tempo, si chiamavano “scarpe da tennis” e che, oggi, vengono definite con un molto più cool “snickers”? Chi, nell’intimità di casa, non ama indossare una bella felpa con cappuccio, comoda e calda? Insomma, ci siamo capiti, spesso l’importante è la comodità senza dimenticare, ovviamente, la qualità e, perché no, brand che conosciamo bene e che abbiamo imparato ad apprezzare.

L’altra faccia della medaglia è uno stile più fashion, perché va bene vestire comodi, ma ci sono occasioni in cui una certa eleganza è necessaria, senza rinunciare al nostro spirito giovane e moderno.

Colloqui di lavoro, lunghe giornate in ufficio, riunioni, matrimoni, comunioni, feste varie ed eventuali, un’uscita con le amiche di sempre… insomma, a volte, anche l’occhio vuole la sua parte e, allora, che voi siate uomini o donne, sarà necessario trovare il giusto capo d’abbigliamento e gli accessori più adatti. Ma, attenzione, lo ribadiamo ancora una volta: l’importante sarà, sempre e comunque, seguire il vostro stile, magari strizzando l’occhio alla moda del momento piuttosto che allo sconto del momento.

E i grandi brand sono perfetti a tale scopo, perché sono loro i primi a creare le mode, a testare i gusti e le tendenze del mercato e a proporci capi e accessori sempre in linea con il gusto del periodo.

E allora, fare acquisti in una boutique, in grado di offrire una vasta selezione dei migliori e più rinomati brand d’abbigliamento e Cerimonia in circolazione, sarà un ottimo sistema per risolvere tutti i nostri problemi di outfit.

Negozio fisico o shop online? Lasciati tentare dai brand di Dimatteo Boutique

A tal riguardo, a Cerignola, in Viale G. Di Vittorio 97, vi attende Dimatteo Boutique, dove potrete trovare tutto l’abbigliamento sportivo, Casual e Cerimonia che si possa immaginare dedicato a entrambi i sessi, oltre che calzature, accessori e un’ottima linea di profumi con marchi di nicchia, ma molto apprezzati. Conoscete i brand Bond n°9, Clive Christian, Nasomatto, Ortoparisi ed Eclectimuss? Beh se non li avete mai provati è tempo di farlo, perché hanno fragranze davvero particolari.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, invece, sono altri i marchi proposti da Dimatteo Boutique che vi faranno drizzare le antenne.

I brand per l'abbigliamento uomo sono: Alessandro Dell'Acqua, Armani Exchange, Bagutta, Ballantyne, Barba Napoli, Calvin Klein, Eleventy, Iceberg, Mont ecore, Peserico, Richmond, Sal vatore Santoro, Tonello, Versace Jeans Couture, Circolo 1901

Per quanto riguarda l'abbigliamento donna invece: Armani Jeans, Calvin Klein, Amen, Eleventy, Patrizia Pepe, Salvatore Santoro, Twin-Set, Versace Jeans Couture

Per calzature e accessori i clienti possono scegliere tra: Armani Exchange, Plein Sport, Premiata, Versace Jeans Couture, Crisci

I marchi di profumi sono: Bond No. 9, Clive Christian, Nasomatto, Orto Parisi, Electimuss

I brand degli abiti da cerminonia sono: Couture-Club, Gai Mattiolo, Giada Curti, Lebole, Marfil Barcelona, Morgan, Pal Zileri, Pronovias, Romeo Gigli, Rosa Clarà, Susanna Rivieri

L’alternativa, come detto, è recarvi direttamente in Boutique, dove vi attende uno spazio espositivo di oltre 180 mq e uno staff sempre disponibile nel consigliare con esperienza i prodotti che meglio calzano sulle vostre esigenze.

Insomma, da Dimatteo Boutique trovate qualità, grandi brand e un supporto sempre cortese e d’esperienza. Da Dimatteo Boutique il vostro stile è nel posto giusto per esprimersi al meglio.