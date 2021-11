Piccoli dispositivi per grandi miglioramenti: ecco gli apparecchi acustici

L’apparecchio acustico è uno strumento prezioso per aiutare le persone affette da ipoacusia, sopperendo al loro deficit uditivo e nel contempo, contribuendo al recupero di una buona qualità della vita.

Funziona, infatti, amplificando i suoni esterni, permettendo alle persone che lamentano un calo uditivo di percerpirli in maniera più chiara e distinta.

Struttura di un apparecchio acustico

Strutturalmente, gli apparecchi acustici sono costituiti da cinque parti principali: un microfono, un amplificatore, un chip computerizzato, un altoparlante e una batteria.

Il microfono ha lo scopo di ricevere le vibrazioni sonore presenti nell'ambiente; queste vengono analizzate dal chip computerizzato, che le elabora e le invia all'amplificatore.

L'amplificatore, come dice il nome stesso, amplifica i suoni captati dal microfono, aumentandone il volume, e li invia all'altoparlante.



L'altoparlante, infine, ha il ruolo di incanalare i suoni amplificati nell'orecchio, favorendo, così, la percezione uditiva della persona che indossa l'apparecchio acustico.



Il chip computerizzato, che viene programmato dall’audioprotesista in base alle esigenze di ascolto della persona.



La batteria, che serve ad alimentare l’apparecchio acustico.

Vari modelli per migliorare il proprio udito

I modelli di apparecchio acustico sono numerosi e variano in base a qualità e prezzo; volendo effettuare una distinzione per tipologia, però, se ne possono identificare due principali: retroauricolari e endoauricolari.

Gli apparecchi acustici retroauricolari sono costituiti da una sorta di guscio, che viene posto dietro l'orecchio esterno.

In questo guscio sono contenute le componenti elettroniche necessarie al miglioramento delle capacità uditive.

Il loro punto di forza è che sono in grado di sopperire a deficit uditivi di lieve, moderata e grave entità. Sono, inoltre, molto pratici da maneggiare.

Lo svantaggio risiede nel fatto che sono visibili e, di conseguenza, possono causare imbarazzo a livello estetico.

Inoltre, non sono indicati per chi conduce una vita molto attiva (dato che rischiano di staccarsi dalla loro sede).



Gli apparecchi acustici endoauricolari, invece, sono dispositivi realizzati su misura, il cui guscio si inserisce perfettamente all'interno del condotto uditivo esterno.

Pur essendo di dimensioni ridotte, il guscio contiene le componenti elettroniche principali di un generico apparecchio acustico.

Hanno il vantaggio di essere, praticamente, invisibili; inoltre, essendo realizzati su misura per ogni singolo paziente, risultano particolarmente stabili e adatti, ad esempio, a chi fa sport.

Di contro, sono in grado di correggere difetti uditivi lievi e moderati, mentre nei casi gravi si rivelano poco efficaci.



La scelta dell’una o dell’altra è soggettiva, la cosa importante è che la persona riesca a trovare la soluzione migliore per sé, in grado, davvero, di migliorarne la qualità della vita.

Per questo è fondamentale rivolgersi a personale altamente preparato, che sia in grado di supportare la persona verso un impiego sereno ed efficace della sua protesi acustica.

