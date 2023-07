Un zoo di legno nel giardino 'Forestale' di Roseto: alberi malati trasformati in opere d'arte

Trasformare un problema in una opportunità. L’arte che si genera dall’emergenza. È ciò che accade nel giardino ‘Forestale’ a Roseto Valfortore, dove da poco è nato uno zoo animale realizzato interamente in legno.

L’iniziativa nasce da un evento negativo, la morte di alberi colpiti dalla azione dannosa della processionaria, insetto altamente distruttivo per le pinete, poiché le priva di parte del fogliame andando a intaccarne irreversibilmente il ciclo vitale. E se negli anni scorsi le piante compromesse venivano estirpate, quest’anno l’Amministrazione ha deciso di rivalorizzarle.

Gli alberi saranno tagliati a metà e sul tronco che resterà a terra saranno realizzate delle sculture di animali, che ‘popoleranno’ il giardino, donandogli un tocco di magia. Un vanto per i residenti, nonché una nuova attrazione per i turisti che verranno a visitare il comune dei Monti Dauni. Al tempo stesso, saranno piantati altri alberi autoctoni (tigli, faggi, ecc.) per infoltire la flora della ‘Forestale’.