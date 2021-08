Zia Donata, la 93enne castelluccese che tutti i giorni fa orecchiette e cicatellini per parenti e amici: "Sono uguali e perfetti"

93 anni e non sentirli. Anche quest’anno Donata Agriesti, parteciperà alla 43esima edizione della pasta fatta a mano a Castelluccio Valmaggiore, di cui è una eccellenza. Da tutti chiamata Zia Tucciarell. Vive da sola, ha cinque figli e tanti nipoti e pronipoti. Super attiva e molto lucida, trascorre le giornate in casa a fare orecchiette e cicatellini, tutti uguali e perfetti, per parenti e amici. Video di Vito De Michele