Zero cani in canile sbarca anche ad Apricena: partite le sterilizzazioni di massa e i controlli dei cani sul territorio

Dopo la riunione della task force comunale di 'Zero cani in canile' costituita da comune, polizia locale, forze dell'ordine, asl, guardie zoofilee associazioni animaliste, sono partite ieri ad Apricena le sterilizzazioni di massa dei cani sul territorio col supporto della Asl con la teleanestesia.

L'azione si pone l'obiettivo di diminuire drasticamente le nascite di cucciolate dei cani delle aree rurali. Contestualmente la polizia locale sta iniziando i controlli nelle aree urbane. "Il randagismo per una comunità non è segno di civiltà" afferma l'assessore al Benessere animale l'ing. Bianca Matera, che aggiunge: "Dobbiamo sconfiggerlo, perché il posto dei cani non è nel canile ma in famiglia, curati e amati. Il randagismo toglie alla nostra città tante risorse economiche che potremmo utilizzare per servizi ai cittadini. Per questo invitiamo la popolazione a non far fare cucciolate e a sterilizzare"

Per i cani trovatelli la sterilizzazione, il chip, la vaccinazione sono gratuiti quindi invitiamo i cittadini ad adottare i cani dal nostro canile. Tutti i cani che durante i controlli saranno ritrovati senza chip saranno sanzionati con multe fino a 500 euro.