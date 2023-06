L'identità femminile raccontata dalla garganica Yami conquista l'Evoli Festival

“Cantautrice di sangue garganico”. È così che si definisce Yami, all’anagrafe Ylenia Mangiacotti, cantautrice classe ’90 di San Giovanni Rotondo. “Scrivo per raccontarmi, canto per sentirmi libera” dice, e forse è proprio questo il punto di forze che le ha permesso di tornare dall’Evoli Festival di Eboli con un primo premio nella categoria dedicata agli inediti dopo aver conquistato la giuria presieduta da Marco Rinalduzzi (primo produttore di Giorgia ed Alex Baroni).

Il pezzo che ha colpito la giuria del prestigioso premio campano è 'Come le Bambole' (testo di Ylenia Mangiacotti e musica di Palma Mangiacotti), inno dedicato alla complessa identità femminile in questo periodo storico (Indosso tattoo / Non sono un oggetto / Nemmeno un bijoux / Io brucio nel petto).

“Mi sono iscritta all’Evoli Festival per gioco - spiega Yami – e ho sperato di essere selezionata, quel pomeriggio a Gravina di Puglia, come opportunità, per vivere di nuovo, dopo due anni di fermo musicale, la magia del grande palco, accompagnata da una splendida orchestra. Il competere non rientrava nei miei obiettivi, ero concentrata sul vivere finalmente una grande esperienza musicale. Non immaginavo minimamente di portare a casa il primo premio di categoria, mai ottenuto prima nel mio percorso solista. È una gioia immensa, dopo anni di tormento, segnata da un’esibizione di cui vado molto fiera”.

‘Come le bambole’ fa parte del primo album solista di Ylenia dal titolo ‘Essere’. “E’ nato nella mia camera – così l’artista descrive il suo album - abbracciando la mia chitarra e un po’ di pianoforte, è un mix di sonorità pop e rock, è la descrizione del mio mondo esuberante ed eclettico, racchiude i miei lati più fragili, come anche quelli più taglienti”.