"Poteva essere il giorno più brutto della mia vita"

Non è passata inosservata la denuncia di Nathan Fg, al secolo Dario D'Onofrio su Tik Tok. L'influencer foggiano residente a Roma, direttamente dal parco 'La Rustica' a lanciato un appello a fare qualcosa contro "certi individui" che disseminano parchi, strade e quartieri di cibo avvelenato o imbottito di chiodi per cani e animali.

"Poteva diventare la giornata più brutta di tutta la mia vita” ha commentato l’influencer, che ha mostrato alla videocamera tre tranci di wurstel imbottiti di chiodi, esche rinvenute prima prima che i quadrupedi di D’Onofrio potessero ingerirli.

“Non so davvero che cosa passi per la testa di certi individui. Mi vergogno di far parte del genere umano se siamo davvero questo. Ho guardato sul web e mi rendo conto che situazioni come queste succedono ovunque e fin troppo spesso. Bisogna fare qualcosa” ha aggiunto lo youtuber foggiano (il video su Romatoday).