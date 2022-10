WhatsApp in down: non funziona il sistema di messaggistica istantanea

Dalle prime ore di questa mattina 25 ottobre 2022, il sistema di messaggistica istantanea WhatsApp è in down. Migliaia le segnalazioni degli utenti che in queste ore, su Twitter, FB e altri canali social, evidenziano le difficoltà di comunicare con lo strumento di proprietà di Meta.

Il sito web Downdetector, che monitora i funzionamenti dei più importanti servizi online, indica un picco di segnalazioni da tutta Italia intorno alle 9 di questa mattina. Fuori uso anche la versione desktop.

Non sono chiare le dimensioni, meno che mai i motivi del disservizio.