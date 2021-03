WhatsApp, Messenger e Instagram in down

Da circa le 18.15 Whatsapp è andato in blackout globale e anche Instagram è irraggiungibile. Non è un problema che riguarda soltanto l'Italia. Qualche problemino è stato registrato anche per Facebook e sopratutto Messenger.

Decine le segnalazioni giunte anche alla nostra redazione.

Sul servizio di messaggistica istantanea è stato praticamente impossibile inviare i messaggi. Invece delle spunte, è comparsa l'icona dell'orologio che tiene in stand-by i messaggi.

Su Instagram non si aggiorna il feed.

Intorno alle 19.10 il problema sarebbe stato risolto.