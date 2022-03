Il Csv Foggia premia le idee dei cittadini virtuosi di Capitanata

Nuova edizione per l’avviso 'volontariato informale' del Csv Foggia, l’iniziativa nata per valorizzare l’impegno di gruppi di volontariato o singoli cittadini che si siano distinti per azioni e comportamenti virtuosi nella comunità di appartenenza. Chiunque fosse a conoscenza di modelli positivi di attivismo civico adottati da gruppi informali e/o singoli cittadini - anche minorenni - realizzati in provincia di Foggia e nei comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia potrà inviare una segnalazione dettagliata (utilizzando l’apposito modello), tramite posta elettronica all'indirizzo e?mail info@csvfoggia.it, indicando nell'oggetto della mail: 'avviso volontariato informale - segnalazione modello positivo', entro e non oltre il 20 aprile 2022.

Sono candidabili iniziative realizzate per valorizzare aree o strutture cittadine in stato di degrado o abbandono; costruire reti solidali finalizzate al supporto di fasce deboli o emarginate della società; assistere persone con disagio fisico o relazionale, supportandole nei loro bisogni; sensibilizzare alla cura del mondo animale e al contrasto del randagismo; diffondere valori solidali e non competitivi attraverso attività sportive.

Gli otto modelli positivi selezionati saranno inseriti in un percorso di promozione delle iniziative, con la divulgazione e premiazione delle azioni nel corso della festa del volontariato, in programma il 14 e 15 maggio 2022 in piazza Giordano a Foggia. L’attività premiata potrà essere sviluppata anche grazie al supporto del csv Foggia che potrà guidare i cittadini o i gruppi informali nell’eventuale costituzione di nuovi enti del terzo settore.

Infine, entro il 31 maggio 2022 i singoli o i gruppi informali selezionati potranno presentare al csv Foggia una progettualità, avente come capofila l’ente del terzo settore appena costituito o una realtà associativa già operante sul territorio. Il centro di servizio al volontariato parteciperà alla copertura delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 500 euro.

Per saperne di più: www.csvfoggia.it