I volontari de 'La via della felicità' si fermano in via Gissi: ripulite strada e aiuole, raccolte 10 sacchi di rifiuti

Nuovo blitz ecologico dei volontari del gruppo de 'La Via della Felicità' che, negli scorsi giorni, si sono occupati di ripulire via Gissi da rifiuti, raccogliendo una decina di sacchi di immondizia di cartacce, plastica, lattine, bottiglie di vetro, cartoni, mascherine, gratta e vinci e molto altro. I rifiuti raccolti erano nascosti anche tra aiuole ed erbacce che i volontari hanno sistemato rendendole molto più ordinate e pulite.

Alcuni cittadini e residenti della zona si sono fermati per complimentarsi con il gruppo di volontari e alcuni li hanno fotografati dai balconi delle proprie abitazioni per rendere plauso all’iniziativa. Lo scopo di questa attività è quella di ridare alla città di Foggia un bell’aspetto e creare maggiore consapevolezza del rispetto ambientale con un messaggio di non abbandonare i rifiuti per strada ma di smaltirli correttamente. A questa iniziativa partecipano cittadini di tutte le età, bambini, giovani, pensionati, famiglie e chiunque abbia a cuore il tema del green e del senso civico. Gli incontri continueranno nelle prossime settimane. Per partecipare o per maggiori informazioni contattare scrivere a laviadellafelicitafoggia@gmail.com