Volontari all'opera per ripulire Viale Candelaro.

Il gruppo de La Via della Felicità si è dato appuntamento questo week-end in Viale Candelaro, dove ha trovato rifiuti di ogni tipo: plastica, lattine, bottiglie di vetro, mozziconi e molto altro.

Tantissimi gli apprezzamenti dei passanti: “La nostra iniziativa prende spunto dalla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard", spiega Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa. "Ed è proprio al buon senso di ogni cittadino a cui facciamo appello. Non abbandonate i rifiuti.”

Ma il gruppo di cittadini non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 5 novembre alle 10:30 in via Napoli, incontro davanti al negozio Buffetti.