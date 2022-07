Blitz de 'La via della Felicità' in zona Macchia Gialla: ripulite aree verdi, raccolta plastica e rifiuti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Un gruppo di 15 volontari de 'La Via della Felicità' di Foggia si è riunito in via Monsignor Giuseppe Lenotti, in zona Macchia Gialla, per ripulire le aree verdi e le aiuole dai rifiuti abbandonati. Al gruppo si sono uniti anche nuovi volontari: Mario e Antonella, Maria Antonietta e Sara e le figlie Francesca, Sofia, Melissa e Giada.

Tra il raccolto, tanta plastica, mascherine usa e getta, lattine, bottiglie di vetro, cartacce e anche degli scatoloni. Alcuni passanti si sono fermati per ringraziare l’inestimabile lavoro dei volontari che da un anno portano avanti quest’iniziativa nella città di Foggia. In totale sono stati fatti più di 50 interventi raccogliendo all’incirca 500 sacchi di immondizia che equivalgono a 1250 kg di rifiuti, quindi all’incirca 1,25 tonnellate, che erano stati abbandonati. Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole ricordare che tutti insieme possiamo educarci al rispetto per il nostro ambiente: Alcuni volontari hanno già comunicato che inviteranno altri cittadini a partecipare al prossimo appuntamento che si terrà lunedì 4 luglio, alle 18:30, con ritrovo davanti al parcheggio Zuretti di Foggia.